الصوصاع : هناك من يستغل في صفته العسكرية للاستيلاء على أراضي المواطنين بالقوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أقر المدعي العسكري التابع لقوات الجيش الوطني، فرج المبروك الصوصاع، بأن من يقوم بالاستيلاء على أراضي المواطنين في ليبيا، هم من بعض العناصر التابعة لقوات الجيش والقوات المساندة، من خلال استغلالهم لصفتهم العسكرية في الاعتداء على أملاك المواطنين.

وقال المدعي العسكري في كلمة مرئية له، وجهها إلى العسكريين والمنتحلين لصفة العسكريين وأيضًا القوات المساندة، الذين قاموا بالاعتداء على أراضي المواطنين والجهات العامة واستغلوا تبعيتهم للقوات المسلحة، وأنه سيتم في القريب العاجل اتخاذ الإجراءات الرادعة والقانونية والكفيلة بردع هذا الضرر.

وأضاف، أن أي قوات عسكرية تدعي ذلك وتتواجد بأماكن ومواقع خاصة وعامة بدون تعليمات من القيادة العامة سيتم إخلائها فورًا وتشكيل قوة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات القائد العام الصادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2016م، وبلاغ المدعي العسكري الصادر في 8 سبتمبر 2020م، ووفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل إقامة دولة القانون.

كما أوضح المدعي العسكري، أنه بالنسبة للأراضي التي صدرت قرارات بنزعها في المسحة العامة السابقة، لازالت سارية المفعول، مشددًا على أنه لا يجوز المطالبة بإرجاعها وعلى المتضررين طلب التعويض وفقا للقانون.

وختم بالتنويه عن أنه سيتم تنفيذ هذه التعليمات الصادرة عن القائد العام وفق المعطيات الجديدة، داعيًا أي عسكري متواجد بمناطق عامة أو خاصة إخلاء موقعه خلال أسبوع وإلا سيكون أمام الاجراءات القانونية الرادعة.

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