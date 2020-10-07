شنيب: مشاورات مرتقبة بين عدد من النواب واللجنة المصرية المختصة بالشان الليبي في القاهرة

قالت عضو مجلس النواب، انتصار شنيب، إن عددا من نواب المجلس سيعقدون جلسة مشاورات مع اللجنة المصرية المختصة بالشأن الليبى فى القاهرة خلال الفترة المقبلة من أجل بحث سبل التوصل لحل سياسى للأزمة الليبية.

أشارت شنيب في تصريحات صحفية، إلى أن سبب اختيارعقد اللقاء فى القاهرة وليس مكانًا آخر لأن الوضع الأمنى فى ليبيا غير مستقر، لافتة إلى أن مصر تعتبر الشقيقة الكبرى لليبيا وشريكة فى الجغرافيا والثقافة والكثير من العوامل الأخرى، بالأضافة إلى دورها المستمر فى حل الأزمة وتقديمها الكثير للشعب الليبى من قبل.

وأكدت شنيب أن اجتماعات الغردقة وبوزنيقة وجنيف جميعها تصب فى اتجاه دعم مسار الحل السلمى السياسى للأزمة الليبية، معربة عن أملها في أن تكتمل تلك الاجتماعات وتساعد فى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأوضحت شنيب أن هناك إجماعا على أن تكون سرت عاصمة لليبيا لامتلاكها مقومات جيدة ورائعة لأداء ذلك الدور، لافتة إلى أن سرت تبعد نحو ٦٠٠ كم عن المنطقة الجنوبية وكذلك الشرقية والغربية، مبينة أنها تتوسط ليبيا بالإضافة إلى تمتعها بسواحل بحرية ومطار دولى وموانئ، مؤكدة أن سرت سيكون لها دورا مهمًا فى حل الأزمة وجمع الفرقاء.

وأضافت شنيب أن لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح و”حفتر” فى القاهرة خلال الشهر الماضى، كان مهما لحل الأزمة الليبية خاصة أنه بحث إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط من جديد، مؤكدة أنها خطوة مهمة وجوهرية تلعب دورًا إيجابيًا كبيرًا.

وأوضحت شنيب أن تدخل الولايات المتحدة بالملف الليبي أدي إلى حلحلته بشكل كبير، مبينة أن تأزم الوضع فى ليبيا خلال الفترة الماضية جاء بسبب تأخر الانخراط الأمريكى فى الحل، بحسب تعبيرها.

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