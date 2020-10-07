المدعي العسكري بالوفاق: محمد هيثم هرب إلى الخارج.. ومستعدون لسجن كل موظفي “المالية”

هدد المدعي العام العسكري خالد سليمان وزير مالية الوفاق فرج بومطاري قائلا: “سنضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه التعدي والمساس بالمكتسبات والأموال والممتلكات العسكرية في الداخل والخارج”

وقال سليمان في بيان نشره اليوم الأربعاء إن “وزير مالية الوفاق يستعمل معنا سياسة لي الذراع ويهددنا بمنع زيادة مرتباتنا للتنازل عن حقوق (منتسبي المؤسسة العسكرية وشهدائها)” على حد قوله.

وتابع المدعي العسكري أن بومطاري أغلق بابه أمام “أرامل الشهداء (في إسقاط على زوجات قتلى المليشيات المسلحة في طرابلس)” ومستعدون أن نسجن كل موظفي وزارته من أجلهن.

وحاول سليمان التبرؤ من هروب وكيل “صحة الوفاق” محمد هيثم إلى خارج البلاد بعد حصوله على إذن سفر رغم أنه ممنوع من السفر، زاعما أن هذا الإجراء جاء وفق المعمول به مع كل مسؤول ممنوع من السفر.

وأضاف: “وردت إلينا معلومات تفيد بهروب هيثم من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور وعلى هيئة جريح، وهذه ليشت مسؤوليتنا بل تقع على علتق السلطات الضبطية”.