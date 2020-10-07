السويح: تفاهمات المغرب ستعرض على مجلسي النواب والدولة للتصويت عليها

قال عضو وفد حوار بوزنيقة عما يسمى بمجلس الدولة، علي السويح، اليوم الأربعاء، إن تفاهمات المغرب ليس اتفاقية، وإنما توقيع على محضر اتفاق.

وأضاف السويح في تصريح صحفي، أن هذا المحضر سيعرضه أعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة المشاركين في الحوار، للتصويت كل في مجلسه، خلال الأسبوع المقبل فور عودتهم إلى ليبيا.

ووقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية، أمس الثلاثاء، على اتفاق لتوزيع المناصب السيادية.

وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، وفد مجلس النواب وآخر مما يسمى بمجلس الدولة، وتم خلال الحوار مناقشة المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

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