المدعي العام العسكري: هيثم عيسي هرب من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور

قال مكتب المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، مطلوب للإدلاء بإفادته ككل المسؤولين عن جهاز الطب العسكري في إطار التحقيق معهم حول إهدار أموال المؤسسة العسكرية، معلنًا «هروبه من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور متسترا وممثلًا دور الجريح».

ووجه مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أيوب العجيلي في أغسطس الماضي، بوضع سبعة متهمين بينهم هيثم عيسي في قضية التجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، مع استلام جوازات سفرهم.

وأضاف مكتب المدعي العام العسكري في بيان أن «الذين أُخذت إفاداتهم أمام النيابة أكدوا تلقيهم مكالمات هاتفية من الوكيل بصفته رئيس مجلس الإدارة بجهاز» الطب العسكري، موضحًا أنه «لو أنه امتثل لكان وضعه القانوني أفضل لأننا لا نستطيع توجيه أي تهمة حتي نستجوبه».

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وتابع البيان «وإعمالًا لحُسن النية وتقديرًا للمسؤلية فقد منحناه إذنًا بالسفر ولمرة بناءً على طلبه، وذلك شأننا مع كل مسؤل مطلوب عندنا وممنوع من السفر وحدد لذلك تم منفذ معيتيقة فقط، ولم نأذن له بالمغادرة من أي مكان آخر». واستكمل «ولكنه لم يخرج بالموعد المحدد، وفضَّل البقاء لأسباب نجهلها، حتي وردت إلينا معلومات تفيد هروبه من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور متسترا وممثلًا دور الجريح، وتلك ليست مسؤلية النيابة العسكرية بل مسؤولية الجهات الضبطية».

والمتهمون السبعة الذين حددهم مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس هم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق «حاليا» محمد هيثم عيسى الصيد، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا، إضافة إلى مدير عام الجهاز اللواء عمر هويدي، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز محمد سالم، والمراقب المالي بالجهاز عمار التائب، فضلا عن ثلاثة مهندسين بإدارة المشروعات هم عبدالحكيم عطية ويونس امسلم وعدنان البشتي.

وفي 13 أغسطس الجاري، أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، قرارًا بإيقاف ستة مسؤولين بالجهاز، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات خمس شركات، إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق.

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