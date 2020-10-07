ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

07 October, 2020

عقدت لجنة الأزمة المشكلة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية مساء اليوم أجتماعا موسعا بقاعة الأجتماعات ببلدية سرت مع رئيس المجلس التسييري الاستاذ سالم عامر ،بحث الصعوبات التي تواجه المواطنين بالبلدية بشكل شفاف وبصراحة وضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لتخفيف معاناة السكان وتحسين الخدمات وتقديم الدعم للمجلس التسييري والقطاعات والشركات الخدمية والمواقع الانتاجية كافة .

وقدم خلال الاجتماع مقترحات تحتوي على الاحتياجات التنموية العاجلة للبلدية وكدلك المشاريع المتوقفة وبالاضافة الى معالجة ملفات الوقود وغاز الطهى والسلع التموينية والاعمار ومطار سرت وميناء سرت والمحطة البخارية والاعلاف والتطعيمات والامداد الدوائى والسيولة المصرفية ومختنقات جامعة سرت واحتياجات شركات الكهرباء والمياة والاتصالات وملف المؤسسات الاعلامية بسرت ومطالب اهالى سرت باستحدات مكتب النائب العام بالمنطقة الوسطى سرت واستحداث محكمة جزئية ايضا وتكليف فريق لاجراء عمليات المسح الاشعاعى وتوفير ادوية واحتياجات مركز سرت لعلاج الاورام.

وهذا وتعهدت اللجنة خلال اللقاء الموسع بنقل كافة الملاحظات على شكل تقرير ومتابعة وان مدينة سرت لها خصوصية وأهمية.

و حضر الاجتماع كل من عضو المجلس فرج عبد المجيد وعميد بلدية اهراوة م.محمد هيبة وعضو المجلس البلدى لبلدية خليج السدرة م. اسماعيل الزيانى ورئيس جامعة سرت الدكتور أحمد المحجوب والكاتب العام للجامعة الدكتور عبدالله أمهلهل وعضو هئية التدريس بكلية القانون الدكتور مختار أبوسبيحة ورئيس وعدد من اعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت والمنسق الاجتماعى للقيادة العامة بسرت كما حضره مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى ومدير قطاع التخطيط بسرت ومدير شركة المياة والصرف الصحى بالمنطقة الوسطى الشرقية ومدير ادارة الشركة العامة لخدمات النظافة العامة سرت ورئيس لجنة الازمة لشركة كهرباء سرت ومدير فرع الادارة العامة للدعم المركزى ورئيس فرع جهاز المخابرات العامة بسرت ومدير مكتب ادارة التوجية المعنوى سرت ومدراء ادارات الشؤون المحلية والادارية والمالية والاعلام والموارد البشرية وشؤون المجلس ببلدية سرت وعدد من مدراء مكاتب المؤسسات الاعلامية بسرت وعدد من مؤسسات المجتمع المدني