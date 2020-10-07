محمد الرعيض: منحة أرباب الأسر أفسدت عادات الليبيين وجعلتهم يسافرون

عارض عضو مجلس النواب المنشق، محمد الرعيض، منحة أرباب الأسر، واصفا إياها بالجريمة في حق الشعب الليبي وليست ميزة كما يقولون «أعطينا لليبيين الدولار لبيعه في السوق السوداء».

وزعم “الرعيض” خلال حديثه الذي وجهه إلى أعضاء مصرف ليبيا المركزي أثناء الإحاطة أمام مجلس النواب الموازي في طرابلس، قائلا: “أنتم كمصرف ليبيا المركزي تعلمون أن بيع العملة في السوق السوداء جريمة وليس محمود، إلى أن أغلب العائلات في ليبيا لا تتحصل حتى على الـ 500 دولار التي كانت مفروضة”.

وادعى، أن هذه المنحة تسببت في فساد العائلات الليبية للسفر إلى الخارج، لافتًا إلى أن هذا يذكره بسنة 1989م، عندما كانت تصرف مبالغ سياحية على جوازات السفر، ويذهب الناس إلى بوابة تونس ويقولون بعناها في السوق السوداء، إذً رجعنا إلى نفس المربع القديم”.

وواصل زعمه: “الرسم هذا تم إضافته عندما كانت هناك مشكلة الهجوم على طرابلس وفق الإمكانيات في ذلك الوقت، وكانت الأمور متأزمة جدًا وكانت حتى الحروب سببها فرض العملة التي كانت مشكلة”.

وتابع مدعيا أنه بعد ما فرض الرسم كنا نعتقد أنه فرض على الجميع ولكننا فوجئنا أنه فرض على التجار فقط، مستدركًا، وتفاجئنا بأن بعد ذلك تدار لأرباب الأسر ويباع لها 10 مليار ونصف دولار، مشددًا على أن هذا المبلغ ضاع دون تحقيق أي مصلحة للاقتصاد الليبي.

واختتم مزاعمه بالقول: “إنه لو كان تم بيع الدولا بـ 3.9 قرش كانت حققت قرابة الـ 40 مليار وعالجت الأزمة الحالية، لكن تم بيعها بـ 1.40 قرش بخلاف ضياع ليس أقل من 15% عملات للبنوك هنا وهناك، وفق قوله، مجددًا، فضلا عن إفسادها عادات الليبيون بسفرهم إلى للخارج والبلاد ليس لديها مطارات، وبالتالي خسرنا كل شيء”، وفق قوله.