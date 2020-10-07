البحرين ترحب بما توافق عليه وفدي الحوار الليبي في بوزنيقة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رحب وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، بما توافق عليه وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي التي انعقدت في مدينة بوزنيقة المغربية.

وعبر الزياني، خلال مباحثات هاتفية أجراها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن تقدير البحرين للجهود المخلصة، التي يبذلها المغرب لدفع جهود التوصل إلى حلول سياسية سلمية للصراع الدائر في ليبيا، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية المغربية اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي.

وذكرت الوزارة، أن الوزير البحريني رحب بما تم التوافق حوله خلال هذه الجولة من تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية في ليبيا المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات،

وووفقا للوزارة، فقد أشاد الزياني بهذه الخطوة المباركة، مؤكدا أنها من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة التوتر ودفع جهود التوصل إلى حلول سياسية سلمية للصراع الدائر في ليبيا بما يسهم في الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها.

وأعرب الزياني ، عن تقدير المنامة ومباركتها للجهود المخلصة التي بذلها المغرب لعقد الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة.

وأعلن وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة، المشاركين في جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة، التوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية للدولة.

واختتم الوفدان أمس الثلاثاء مناقشات الجولة الثانية لجلسات الحوار التي انعقدت في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري، بالتوقيع على اتفاق توزيع المناصب السيادية بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأكد وفدان في بيانهما الختامي أمس، أن “هذه الجولة توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات”.

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