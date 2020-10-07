الأمم المتحدة ترحب باتفاقات بوزنيقة وتثمن دور المغرب

رحبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة خلال الجولة الثانية من المحادثات في بوزنيقة، معربة عن تقديرها لجهود المغرب لجمع الأطراف الليبية حول طاولة المفاوضات من أجل حل سياسي للأزمة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إننا نرحب بالاتفاقات المتعلقة بالمعايير وآلية التعيين في المناصب السيادية وفق اتفاق الصخيرات 2015.

وأضاف المتحدث، أن الأمم المتحدة تقدر جميع الجهود الرامية إلى جمع الليبيين معا للتعامل مع القضايا الخلافية، بما في ذلك المحادثات في المغرب وكذلك المحادثات التي جرت في سويسرا ومصر.

وأشار المتحدث إلى عزم الأمم المتحدة عقد حوار ليبي في الأسابيع المقبلة.

وكان وفدا مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة قد أعلنا المصادقة على اتفاقات شاملة خلال الجولة الأخيرة حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية.

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