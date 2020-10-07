افتتاح راديو رعد سرت – بوابة أفريقيا الإخبارية

أعطى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم ،الأربعاء ،إشارة إنطلاق بث الاذاعة المسموعة راديو رعد على الموجة 101.1 FM ،خلال حفل افتتاح المولود الاذاعى الجديد بمدينة سرت ( راديو رعد سرت).

و حضر الاحتفالية اللواء هاشم ابورقعة واللواء خالد المحجوب وعضو لجنة الازمة بالقيادة العامة الدكتور محمد المصباحى وعميد ادريس الريشى عضو لجنة الازمة ومدير الامن بسرت عميد جمال عطالله ورئيس جامعة سرت وكاتبها العام والمنسق الاجتماعى للقيادة العامة بسرت ورئيس واعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت وعدد من امراء الاجهزة والوحدات العسكرية وعدد من الضباط ومدير مكتب شركة هاتف ليبيا سرت وعدد من المسؤولين بالاجهزة الخدمية والاعلامية بسرت.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية سرت ،إن الحفل تخلّله مداخلات للحضور ،أكدت على أهمية هذة المؤسسة الاذاعية الجديدة المسموعة لاهالى سرت.