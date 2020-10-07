المغرب تؤكد أهمية تعاون المجتمع الدولي لدعم الحل السياسي للأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على أهمية تعاون المجتمع الدولي تجاه دعم الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأشار بوريطة، إلى أن المملكة المغربية ستواصل جهودها لإحلال السلام في ليبيا، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية المغربية على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها بوريطة مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، مؤكدا فيها حرص المملكة المغربية على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا.

وكان وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة، المشاركين في جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة، قد أعلنا التوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية للدولة.

واختتم الوفدان أمس الثلاثاء مناقشات الجولة الثانية لجلسات الحوار التي انعقدت في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري، بالتوقيع على اتفاق توزيع المناصب السيادية بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأكد وفدان في بيانهما الختامي أمس، أن “هذه الجولة توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات”.

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