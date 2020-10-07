الرعيض يهاجم منحة أرباب الأسر ويتهم العائلات الفقيرة ببيع الدولار في السوق السوداء

هاجم عضو مجلس النواب الموازي محمد الرعيض منحة أرباب الأسر، ووصفها بالجريمة في حق الشعب الليبي.

وادعى الرعيض في إحاطة أمام مجلس النواب الموازي أن أغلب العائلات في ليبيا لا تحصل على 500 دولار التي كانت مفروضة، متهما هذه المنحة بإفساد العائلات الليبية للسفر إلى الخارج زاعما أن الليبيين يبيعون الدولار في السوق السوداء.

وتابع الرعيض أن الليبيين باعوا 10 مليار ونصف المليار دولار في السوق السوداء مشددًا على أن هذا المبلغ ضاع دون تحقيق أي مصلحة للاقتصاد الليبي.

وأضاف أنه لو كان تم بيع الدولا بـ 3.9 قرش كانت حققت قرابة الـ 40 مليار وعالجت الأزمة الحالية، لكن تم بيعها بـ 1.40 قرش بخلاف ضياع ليس أقل من 15% عملات للبنوك هنا وهناك، على حد زعمه.

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