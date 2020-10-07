حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس

أعلن فريق الرصد والاستجابة غدامس، الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في غدامس إلى 23 حالة نشطة، حسب بيان منشور على صفحة فريق الرصد بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في غدامس

وأمس الأربعاء، أصدر المجلس البلدي غدامس تنويها بشأن الزيادة «المخيفة»، حسب وصفه، في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة من المخالطين.

ودعا المجلس المواطنين إلى «تجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بصورة متكررة يوميا، وعدم ارتياد المقاهي والمطاعم، والالتزام بحظر التجمعات الشبابية».

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