“بلدي بوسليم” يزيل عشوائيات “بلوزة” لتطوير المحلة

استأنفت بلدية “بوسليم” في مدينة طرابلس أعمال الازالة لبعض العشوائيات العائقة وهذه المرة لتطوير محلة “بلوزة” -المقسم المقابل لمدرسة السلام، حيث ستشمل هذه المرحلة أيضاً أعمال البنية التحتية وشبكات المياه وصرف المياه ورصف وتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية والأرصفة بتثبيت بلاط “العاشق والمعشوق” للأزقة والشوارع الضيقة الخاصة بمرور المشاة علاوةً لتنفيذ غرف خاصة بتصريف مياه الأمطار .

و أضافت بلدية “بوسليم” في منشور بالصفحة الرسمية ( أن هذه الأعمال تأتي ضمن استراتيجية البلدية في تطوير البنية التحتية للمقسمات السكنية داخل المخطط العمراني وسيتم قريباً تفعيل عدد من المشاريع الاخرى وبمحلات مختلفة من المتعاقد عليها مسبقاً لتدخل للعمل وسيتم الاعلان عليها اثناء البداء الفعلي بالعمل .

حضر بدء العمل عميد بلدية بوسليم وعضو المجلس البلدي مسؤول ملف المرافق ومدير مكتب المرافق ومختار محلة بلوزة .. وأثنى “بلدي بوسليم” على ” كل من ساهم في تذليل الصعاب لإنجاز هذه الأعمال الصعاب ومنهم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان ورجال الادارة العامة للدعم المركزي ابوسليم لتوفيرهم الظروف المناسبة للعمل ورجال الحرس البلدي ابوسليم وسكان محلة بلّوزة علي وقوفهم الجاد وتعاونهم ومساندتهم لهذه الاعمال التي تصب بالمصلحة العامة”- حسب منشور بلدي بوسليم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية