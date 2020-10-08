إيطاليا تثمن دور المغرب في الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة

ثمنت إيطاليا، أمس الأربعاء، دور المغرب في الحوار الليبي الذي انعقد في مدينة بوزنيقة المغربية حول آلية توزيع المناصب السيادية

وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائهما بالعاصمة الإيطالية روما في بيان مشترك أن المغرب وإيطاليا يؤكدان على ضرورة عمل الأطراف الإقليمية والدولية سويا من أجل مساعدة الليبيين على إيجاد تسوية سياسية دائمة.

و عبر الطرفان عن إشادتهما بالمبادرات الدولية التي تم اتخاذها في إطار المسلسل الأممي ، خاصة الاجتماعات التي عقدت ببوزنيقة في المغرب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 ، والتي تعكس الدور البناء الذي يضطلع به المغرب من أجل تسوية هذه الأزمة.

وأوضح أن البيان أن الرؤية المغربية والإيطالية تطابق حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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