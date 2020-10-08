الزياني يرحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في حوار بوزنيقة

رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس الأربعاء، بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في حوار بوزنيقة.

وعبر الزياني خلال مباحثات هاتفية مع وزيرالشؤون الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن تقدير بلاده لجهود المغرب الهادفة لعقد الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس والدولة في بوزنيقة.

كما أشاد الوزير البحريني بما تم التوافق حوله خلال هذه الجولة من تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية في ليبيا المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

ووصف الاتفاق بالخطوة المباركة التي من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة التوتر ودفع جهود التوصل إلى حلول سياسية سلمية للصراع الدائر في ليبيا بما يسهم في الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها.

من جانبه، أكد ناصر بوريطة حرص المملكة المغربية على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، مبرزا أن المملكة المغربية ستواصل جهودها لإحلال السلام في ليبيا.

وشدد الوزير على أهمية تعاون المجتمع الدولي تجاه دعم الحل السياسي للأزمة الليبية.

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