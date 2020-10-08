عز الدين قويرب: نحتاج لـ”بوزنيقة” من أجل توحيد المصرف المركزي على الأقل

دعا عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إلى أن تكون مخرجات بوزنيقة دافعا لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية أو على الأقل منها المصرف المركزي.

وقال قويرب في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لفائز السراج: “الآن ننتقل من مرحلة إلى أخرى، والتحديات أن تجتمع هذه الأجسام وتتعاطى مع هذه المخرجات، أي مجلس الدولة والنواب، والأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، لكن يحتاج إلى العزم والإرادة للوصول إلى نتيجة مرضية لليبين”.

وأضاف النائب البرلماني: “الوضع أصبح متفاقما في كل مكان، لا أستثني أحدا، ويجب أن يكون هذا دافعا لكل الليبيين على الأقل لو فشلت الحوارات الأخرى يكون لدينا مصرف ليبي موحد، وبالتالي لو تعثرت بقية المسارات يفترض أن ننظر في هذا الخيار،

لكن الواقع يقول إن المسارات لا بد أن تسير بالتوازي، وإلا فإن هذا المسار سيجمد إلى حين أن تتحرك المسارات الأخرى بشكل متوازي ومتقارب مع بعضها”.

ووقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، أمس الثلاثاء، على اتفاق لتوزيع المناصب السيادية.

شارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار، الذي انطقلت يوم الجمعة الماضي، وفدا مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

وقال عضو وفد حوار بوزنيقة عن مجلس الدولة علي السويح، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن وفدي مجلس النواب والدولة فور عودتهما إلى ليبيا سيعرض كل منهما محضر اتفاق بوزنيقة على مجلسه خلال الأسبوع المقبل للتصويت، مشيرا إلى أن موعد عودة الوفدين إلى المغرب غير محدد إلى الآن.