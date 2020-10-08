البريني: الإخوان عملوا مع الغرب على تفكيك ليبيا التي ظلت موحدة حتى عام 2011

كشف العجيلي البريني رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أمس الأربعاء، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت مع الغرب على تفكيك وحدة ليبيا.

وأوضح البريني في تصريح صحفي أن ما تشهده البلاد من محادثات لتقسيم المناصب السيادية في المغرب، والسياسية في جنيف على أساس جغرافي حديث مأساوي بالنسبة لكل الليبيين، مؤكدا أن الغرب يعمل بشتى الطرق منذ 2011م، ومازال مستمرًا، على تمزيق النسيج الاجتماعي بعد أن كان متماسكًا وكان الليبيون يشعرون بأنهم كيان واحد.

وأضاف، في أن ليبيا لها تاريخ مجيد من الوحدة، وأن الليبيين عاشوا وحدة واحدة ونسيجًا اجتماعيًا واحدًا منذ الاستقلال، وأصبحت ليبيا وحدة واحدة، حتى 2011م، حين تدخل الغرب لتفكيك ليبيا بمساعدة العملاء بالداخل وعلى رأسهم جماعة الإخوان التي عملت في هذا الاتجاه بكل جهد.

وأوضح أن ظهور النفط في ليبيا دفع الولايات المتحدة إلى الضغط في سبيل إلغاء نظام الولايات في ليبيا في السابق، حيث كانت الشركات الأمريكية هي المسيطرة على إنتاج وتوزيع النفط، معربًا عن أمله في أن ينتفض الليبيون من أجل التصدي لأي محاولات للتقسيم في الوقت الحالي، وألا ينتظر الشعب تدخلات خارجية بهذا الصدد.

وأشار إلى أن ليبيا عاشت تاريخها دون وجود طوائف أو مذاهب، وعاش الليبيون دون تفرقة بين مواطن من الشرق أو الغرب أو الجنوب سوى باللهجة، ما يجعل فكرة التقسيم غريبة على ليبيا، مبينا أن الليبيين لن يسمحوا بذلك.

وأشار إلى أن أي حديث عن التقسيم يعتبر انتكاسة لليبيين وفي غير صالح الأجيال القادمة، ولا يتصور أن يكتب له النجاح.

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