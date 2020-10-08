مستشفى الهواري بنغازي تكشف عدد المتلقين للرعاية من «كورونا» خلال شهر

استقبل مستشفى الهواري العام في بنغازي 65 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال شهر سبتمبر الماضي، موزعين بواقع 45 حالة لذكور و20 حالة لإناث، على ما أعلن مدير مكتب الإعلام بالمستشفى.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (213).

واستلم المركز عدد (4339) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2350) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (145) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (940) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (68) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (182) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (88) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (160) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3294) عينة سالبة، عدد (1045) عينة موجبة (705 جديدة + 340 مخالطة)”.