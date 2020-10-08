مباحثات مغربية إيطاليا في روما تتناول مستجدات الراهن الليبي

روما/ وكالات

بحث وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” -الأربعاء في روما- مع نظيره المغربي “ناصر بوريطة” والوفد المرافق له، العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مقدمتها الوضع الراهن في ليبيا ومنه آخر مستجدات الحوار الليبي في “أبوزنيقة” الذي تستضيفه وترعاه المملكة المغربية .

كما بحث الوزيران الخطوات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التعاون في المجالين الثقافي والعلمي وتطوير التعاون القائم بين البلدين الذي تم الارتقاء به لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيع إعلانها في شهر نوفمبر من العام الماضي.. وتأتي هذه المباحثات ضمن جدول زيارة العمل التي يقوم بها “بوريطة” إلى إيطاليا بدعوة رسمية من وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو.

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