بني وليد.. العثور على جثة “مهاجر” ملقاة في منطقة “فدراج”

أفاد المكتب الإعلامي لجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية في اتصال بـ 218 -الأربعاء- عن العثور على جثة تعود على الأرجح لمهاجر غير قانوني ملقاة قرب النفايات في منطقة “فدراج” شرقي مدينة بني وليد.

وأوضح المكتب أنه بعد ورود بلاغ -صباح الأربعاء- من أحد المواطنين بمدينة بني وليد لمكتب اانتشال الجثث التابع لجمعية السلام عن وجود جثة مجهولة الهوية مرمية في منطقة فدراج ، انطلق فريق انتشال الجثث من فوره إخطار نيابة بني وليد، إلى عين المكان وبعد الكشف المبدئي على الجثة تبين للفريق بأنها تعود لمهاجر غير قانوني، دون صدور بيان عن سبب الوفاة‘ فيما تم نقل الجثمان إلى “دار الرحمة” بمستشفي بني وليد العام للتحفظ عليها من قبل النيابة لإتمام الإجراءات الخاصة بالطب الشرعي.

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