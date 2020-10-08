قويرب: الوضع المتفاقم في ليبيا يحتم الوصول لمصرف موحد حتى لو تعثرت باقي المسارات

طالب عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، اليوم الخميس، بضرورة أن يسفر الحوار الليبي عن توحيد مصرف البلاد.

وقال قويرب في تصريح صحفي إن مخرجات بوزنيقة يجب أن تكون دافعا لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية أو على الأقل منها المصرف المركزي.

وأوضح أن اجتماع مجلس النواب مع ما يسمى بمجلس الدولة ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، لكن يحتاج إلى العزم والإرادة للوصول إلى نتيجة مرضية لليبيين.

وأضاف أن الوضع أصبح متفاقما في كل مكان، ما يوجب التوصل وجود مصرف ليبي موحد، حتى لو تعثرت بقية المسارات.

وبين أن الواقع يؤكد أن المسارات لا بد أن تسير بالتوازي، وإلا فإن هذا المسار سيجمد إلى حين أن تتحرك المسارات الأخرى بشكل متوازٍ ومتقارب مع بعضها.

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