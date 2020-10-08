“المركز الوطني”.. توصيات للوقاية من كورونا بعد إعادة فتح المساجد –((صور))

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من مقره الرئيسي بالعصمة طرابلس -توصيات بخصوص فتح المساجد،أبوابها للمصلين بعد توقف دام لــ 7 أشهر ، حيث أعلنت اللجنة العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد-يوم الأربعاء- منح الإذن بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات .

ودعت اللجنة إلى إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية التي أصدرتها مسبقاً في المساجد، فيما جدد المركز هذه الإجراءات ونشرها على منصاته الرسمية على شكل نصائح مصورة، حفاظاً على سلامة المصلين من المترددين على المساجد وتجنباً لإنتقال العدوى.

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