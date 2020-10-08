“الواحات”.. ضبط شاحنة مواشي قادمة من السودان

ضبط منتسبو الشرطة الزراعية فرع منطقة الواحات -“جالو وأوجلة واجخرة”- شاحنةً تُقِلُ رؤوساً من الأغنام قادمة من جمهورية السودان، عبر حدودها مع ليبيا، والشاحنة المعنية لا تحمل أي شهادة صحية ولا إجراءات جُمركية-حسب إفادة الشرطة الزراعية بالمنطقة.

يُشار إلى أن الجهات المختصة تمنع مؤخراً استيراد المواشي من السودان ويمنع عبورها إلى ليبيا بسبب وجود مرض حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية واللسان الأزرق-حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فيما اتخذت الشرطة الزراعية فرع الواحات كافة الإجراءات القانونية مع صاحب الشاحنة المعنية ومخاطبة “الصحة الحيوانية” للكشف على الأغنام التي حملتها الشحنة.

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