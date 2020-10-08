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سبها.. البلدية بصدد إزالة المباني الآيلة للسقوط

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل بلدية سبها استعداداها لاستكمال كافة الإجراءات لهدم المباني والعقارات الآيلة للسقوط في مناطق متفر قة على مستوى المدينة لما يشكله استمرار وجودها من مخاطر على حياة المتساكنين واستحالة ترميمها .

وقام  مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي سبها يرافقه مدير مكتب الإسكان والمرافق بالمنطقة الجنوبية بزيارة ميدانية إلى عدد من المباني السكنية الآيلة للسقوط في “حي الإذاعة” بوسط المدينة وفي محلة “المهدية” للوقوف على الحالة الفنية للمباني المعنية وترتيب إجراءات الإزالة، حسب القرارت الصادرة  في هذا الصدد فيما سبق، وإيجاد حلول للعراقيل الحائلة دون تنفيذ الهدم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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