سبها.. البلدية بصدد إزالة المباني الآيلة للسقوط

تواصل بلدية سبها استعداداها لاستكمال كافة الإجراءات لهدم المباني والعقارات الآيلة للسقوط في مناطق متفر قة على مستوى المدينة لما يشكله استمرار وجودها من مخاطر على حياة المتساكنين واستحالة ترميمها .

وقام مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي سبها يرافقه مدير مكتب الإسكان والمرافق بالمنطقة الجنوبية بزيارة ميدانية إلى عدد من المباني السكنية الآيلة للسقوط في “حي الإذاعة” بوسط المدينة وفي محلة “المهدية” للوقوف على الحالة الفنية للمباني المعنية وترتيب إجراءات الإزالة، حسب القرارت الصادرة في هذا الصدد فيما سبق، وإيجاد حلول للعراقيل الحائلة دون تنفيذ الهدم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية