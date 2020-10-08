لأول مرة في ليبيا.. إطلاق تطبيق لمعرفة نتيجة تحليل «كورونا»

أعلن المجلس البلدي زليتن إطلاق تطبيق لهواتف المحمول، لمعرفة نتائج تحليل الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، يعد الأول من نوعه في ليبيا.

ويمكن من خلال التطبيق للمواطنين والمقيمين في زليتن معرفة نتائج التحليل مباشرة عبر هواتفهم الذكية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وقال أحد مبرمجي التطبيق المهندس عبدالرحمن بن عروس إن العمل على هذا التطبيق امتد لأسابيع، إذ يهدف إلى المعاونة في مواجهة الجائحة، مضيفا أن المرحلة التجريبية بدأت ضمن نطاق بلدية زليتن.

وأشار بن عروس إلى تدريب الأطقم الطبية بكل من قسم العزل وفرق الإستجابة وكادر المختبر المرجعي بالبلدية على تشغيل واستخدام التطبيق.

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ولفت إلى أنه لاقى استحسانا وقبولا من الفرق الطبية الثلاث؛ لما يوفره من خدمات تعمل على إدارة الجائحة بشكل أسرع من حيث تسهيل تبادل البيانات بين كل منها، وتسهيل تقديم نتائج التحاليل المخبرية إلى المواطنين وتقليل زمن وصولها إليهم.

وسجلت ليبيا 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 14 حالة في زليتن، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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