«النهر الصناعي»: بدء تدفق المياه إلى طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة – سهل الجفارة» بدء تدفق المياه تدريجيا إلى شبكة مياه مدينة طرابلس صباح اليوم الخميس.

وتأخر وصول المياه إلى العاصمة عدة أيام؛ نظرا لوجود توصيلات غير قانونية على امتداد المسار الشرقي، ما زاد من زمن تعبئة المسار، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق أن شرح الجهاز سبب استمرار انقطاع المياه عن المدن ومناطق الاستهلاك، في بيان الخميس الماضي، حيث أرجع الأمر إلى تذبذب في التغذية الكهربائية الواصلة إلى حقول الآبار ومحطات ضخ المياه.

وأشار إلى أن هذا الوضع مستمر منذ 24 سبتمبر الماضي، حين تكررت وقائع الإظلام التام في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ووصلت إلى أربع حالات خلال ستة أيام.

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