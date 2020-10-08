الحبيب الأمين: علينا المطالبة بالانتخابات البرلمانية لإنهاء «طغمة القذافي»

زعم وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، أنه عليهم المطالبة بالانتخابات البرلمانية لإنهاء ما وصفه بـ«طغمة العقيد» في إشارة إلى نظام الراحل معمر القذافي.

وقال الأمين في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أيها الشعب أنت مصدر السلطات والثروات وصاحب الوطن وصانع الدولة طالب بالانتخابات البرلمانية”.

وأضاف “مطالبتك بذلك يضمن توحيد الكيان والمؤسسات وإعلان الدستور وانهاء طغمة العقيد والجنرال ومجالس تقاسم اللاشرعية لتستعيد المسار الديمقراطي وسيادتك الوطنية من مخالب الوصاية والتسلط”.

وتابع في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتعد أحد الأبواق الإعلامية لتنظيم الإخوان: “الانتخابات لها ضوابط سيضعها النص نفسه، فهناك لائحة يتم من خلالها تنظيم كل شيء متعلق بالانتخابات”، وفقا لقوله.

وواصل “وأي شعب عندما يأتي له ديكتاتور، عليه إعلان الثورة، فعندما يأتي برلمان ويرفض المغادرة بعد انتهاء مدته عليه أن ينزل الشوارع ويثور ضده، فإذا لم ترض بالحال عليك المطالبة بالانتخابات أو إعلان الثورة”، بحسب تعبيره.