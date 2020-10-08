الغرياني: الصور استيقظ أخيرًا وأصدر أوامر بالقبض على الهاربين خارج البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، إن تجاهل مرتكبي الجرائم المتعلقة بالدماء في ليبيا، رغم صدور قوائم من النائب العام باعتقال أو التحقيق مع عصابات يتعلق إجرامها بالاقتصاد والأموال، أمر لا يليق، لأن الدماء مُقدمة على ما عداها من جرائم.

الغرياني أضاف – خلال مقابلته الأسبوعية ببرنامج “الإسلام والحياة” على قناة “التناصح”، الداعمة للجماعات الإرهابية – أن الجرائم المتعلقة بالدماء هي أعظم وأشد، ولكن لا نرى من المسؤولين التفاتًا إليها، ولا إلى المعتقلين والمحبوسين ظلما في بعض السجون سواء كان في الردع أو غيرها من الكتائب لمدة من السنين دون تهمة.

وأشار إلى أن “الاعتقال الذي يحدث بحق البعض يتم لمجرد اختلاق تهم وأسباب، مثل السبب الذي قتل من أجله الشيخ نادر العمراني، وهذا هو نفسه السبب الذي يعتقل الناس من أجله، ويحرمون من أهلهم وذويهم، وليس هناك من يحرك ساكنا”.

وتابع “النائب العام استيقظ أخيرا لأناس أكثرهم هربوا خارج البلاد وصار يطلق أوامر بالقبض عليهم والتحقيق معهم، وحين كانت أيديهم منغمسة في الفساد لم يقبض عليهم، وبعد أن هربوا صارت القوائم تخرج”.

واستطرد “في الوقت نفسه تغافلت القوائم الدماء والجرائم الواضحة التي أدلتها شاهدة ولا تحتاح إلى كثير من التأمل والنظر، فأصحابها معترفون بما ارتكبوه، ومع ذلك ليس هناك من يتكلم عنهم لا من وزارة العدل ولا الداخلية ولا النائب العام، وهذا شؤم على البلد وظلم للناس”.

وأصدر النائب العام، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من أوامر القبض بحق قيادات بحكومة الوفاق، حيث أصدر أمرًا بحبس مدير مصرف الصحاري فرع المختار بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير، كما أصدر أمرًا بحبس مشرف محطة الحرشة 220 ك ف ومشرف محطة الزاوية توليد 220 ك ف بعد التحقيق معهما بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة والإضرار بالمصلحة العامة لامتناعهما عن تنفيذ برنامج طرح الأحمال.

وفي ذات الوقت، أم النائب العام بحبس فوزي علي الرمالي مدير شركة إفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موروشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات بتهمة استخدام ماعهد إليه من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها إلى جانب مزاولته للوظيفة رغم إعفائه من مهامه واستخدامه وثيقة مزورة، بالإضافة لأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الإفريقية مصطفى محمد معتوق بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، علقت، قبل أسابيع، على تطورات الاحتجاجات في العاصمة طرابلس، وعدد من المدن الليبية، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد، مُنتقدة قمع حرية التعبير.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها، أن ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كمًا وإلى الكرامة والسلام.

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