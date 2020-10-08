إيطاليا تعلّق على “تبادل” صياديها المحتجزين بسجناء ليبيين

قال وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي، فيديريكو دينكاه، في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب الأربعاء، إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تأكيد حتى الآن حول التسريبات التي تداولتها الصحف بشأن طلبات مزعومة لتبادل الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا بأربعة مواطنين ليبيين حُكم عليهم بشكل نهائي في إيطاليا؛ مؤكدًا أنه لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المزاعم بأي شكل من الأشكال.

وكان النائب الصقلي في البرلمان الإيطالي، إيرازمو بالاتسوتّو، قد كتب في مذكرة سابقة قدمت للبرلمان أن “بعض الصحف تشير إلى مقترح من قبل سلطات في شرق ليبيا لإجراء تبادل للسجناء، للإفراج عن أربعة ليبيين موقوفين في إيطاليا، يمضون حكمًا بالسجن 30 عامًا وفقاً لحكم محكمة استئناف كاتانيا، لثبوت مسؤوليتهم عما يسمى بمجزرة منتصف آب التي ذهب ضحيتها 49 مهاجراً عام 2015”.

واحتجزت السلطات الليبية 18 صيادًا إيطاليًا، قبالة السواحل الليبية؛ بعد دخولهم المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق. وأكدت الحكومة الإيطالية التزامها بإيجاد حل إيجابي لقضية الصيادين المحتجزين، بعد استقبالها بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على أن حكومة بلاده لا تقبل أي ابتزاز بشأن مواطنيها، الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن، كما تحدث عن الحاجة إلى تنسيق كامل في هذه القضية لأنها تتطلب العمل بحذر شديد.

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