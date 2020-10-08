الرقابة على الأغذية يقدم بلاغًا للنائب العام ضد مصحة الفؤاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بلاغا إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، بشأن عدة مخالفات وصفها بـ “الجسيمة” داخل مصحة الفؤاد لجراحة القلب والشرايين في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وجاء في البلاغ، الممهور باسم مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور محمد عمر حسن، أن هذه المخالفات، من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين المتردديين على المصحة، حيث وجدت أدوية ومعدات طبية منتهية الصلاحية في حجرة العمليات الخاصة بالقسطرة .

وأوضح البلاغ أن حجرة التعقيم داخل المصحة لا تتوفر بها الاشتراطات الصحية، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدلية الموجودة بالمصحةّ، مشددًا على أن صيدلية المصحة غير مطابقة للاشتراطات من حيث الموقع والمبنى المخصص بالمصحة وترتيب الأدوية بداخلها.

وأكد البلاغ على عدم اهتمام المصحة بالطرق الوقائية للعاملين في قسم العناية الفائقة وذلك بعدم ارتداء غطاء الأحذية الخاص بالعمليات، إضافة إلى أن طرق التخلص من النفايات غير صحيحة، فضلاً عن عدم وجود موافقة من الجهات المختصة لتشغيل قسم الأشعة بالمصحة، بالإضافة إلى عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

كما أكد البلاغ على أن التراخيص الطبية تبين أنها غير سارية المفعول، مع عدم وجود أذن مزاولة عند بعض العاملين بالمصحة، وكذلك عدم وجود التراخيص التجارية، معربة عن أملها في اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعنيين نظرًا لما تمثله هذه الملاحظات من خطورة على صحة وسلامة المواطن.

وأصدر النائب العام، عددًا من أوامر القبض بحق قيادات بحكومة الوفاق ، حيث أصدر أمرًا بحبس مدير مصرف الصحاري فرع المختار بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير، كما أصدر أمرًا بحبس مشرف محطة الحرشة 220 ك ف ومشرف محطة الزاوية توليد 220 ك ف بعد التحقيق معهما بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة والإضرار بالمصلحة العامة لامتناعهما عن تنفيذ برنامج طرح الأحمال.

وفي ذات الوقت، أمر النائب العام بحبس فوزي علي الرمالي مدير شركة إفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موروشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات بتهمة استخدام ماعهد إليه من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها إلى جانب مزاولته للوظيفة رغم إعفائه من مهامه واستخدامه وثيقة مزورة، بالإضافة لأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الإفريقية مصطفى محمد معتوق بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

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