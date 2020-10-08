بلدية زوارة تبحث سبل مكافحة الباعوض

قام فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي ببلدية زوارة، بأخذ مجموعة من العينات من برك المستنقعات بمدينة زوارة.

وأوضح رئيس الفريق المهندس محمد يوسف، أن العينات التي تم أخدها هي عبارة عن يرقات سيتم تصنيفها باعتبار أن هذه المستنقعات والمياه الراكدة هي المصدر الأساسي للباعوض وسيتم تشخيص المرحلة التي وصلت إليها اليرقات، مؤكدا على ضرورة توفير مادة النيبركس وهي المادة الهرمونية التي ستقضي على الدورة الحياتية للباعوض وتمنع تكاثرها وانتشارها لضمان القضاء نهائياً عن هذه المشكلة باعتبار أن المبيدات المقاومة لن تقضى على الباعوض بالشكل النهائي.

وتأتي زيارة الفريق لبلدية زوارة ضمن الحملة التي يقوم بها مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية لرش ومكافحة الباعوض الذي أنتشر بشكل كبير في الفترة الاخيرة.