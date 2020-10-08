الشؤون الاجتماعية بالوفاق تكشف تفاصيل صرف منحة الزوجة والأبناء ومستحقيها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق محسن أبوسنينة، إن منحة الزوجة والأبناء التي أقرها المشرع في ليبيا تصرف لأربع فئات؛ الأولى، هي الأبناء والبنات دون سن الـ18 عامًا، لافتًا إلى أن هذه تصرف دون أي قيود، والفئة الثانية للبنات فوق 18 عامًا، ويشترط للصرف ألا يعملن أو يتقاضين منحًا من صندوق التضامن، على أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر البيانات الخاصة بهذه الحالات.

أبوسنينة أضاف – في تصريحات صحفية – أن الفئة الثالثة هي الزوجات اللاتي لا يعملن، ويستحق لهن صرف منحة قدرها 150 دينارًا، وأن الفئة الرابعة هي الزوجات الليبيات مع زوج أجنبي، موضحًا أن المشرع أقر الصرف لهن بشرط الإقامة الاعتيادية في ليبيا، وبتجاوز خروجهم من ليبيا لمدة 3 أشهر يُمنع صرف المنحة، مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت جدولة صرف المنحة للمرحلة الأولى.

وتابع بأن القانون جعل صرف منحة الأبناء حق للآباء إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، وإذا كانت غير قائمة وهناك مشاكل ويوجد حاضن، تصرف للحاضن، وفي حالة وفاة الأب أو الأم تصرف لحساب الأوصياء .

وأشار إلى أن الشؤون الاجتماعية في مرحلة انتظار الاعتماد الرسمي من مجلس الوزراء للائحة التنفيذية وآلية التنفيذ والميزانية، وأن الوزارة في انتظار الرد بعد إحالة اللائحة إلى وزارة المالية للنظر.

وفيما يتعلق بزواج الليبي أو الليبية من طرف أجنبي، أوضح أن القانون أسند زواج الليبي أو الليبية من طرف عربي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، والزواج من طرف أجنبي لما كان يعرف بالأمن الخارجي، ثم أحيل الأمر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتوقف الأمر على موافقة الأمن الخارجي، والجهات الأمنية المعنية.

وأضاف أنه شُكلت لجان لنظر الزواج من طرف عربي إلى فروع الشؤون الاجتماعية، وفي حالة الموافقة يتجه الملف إلى مصلحة الأحوال المدنية لتوثيق العقد، وإذا كان الزوج ليبيا يصبح الأبناء ليبيين، وفي زواج الليبية من أجنبي يكون الأبناء غير ليبيين ولهم جزئية خاصة للتسجيل في الأحوال المدنية.

وانتقد الليبيات اللائي يتزوجن من أجانب ولا يستكملن إجراءات تسجيل الأبناء في الأحوال المدنية، مشيرًا إلى أنه جاري حصر هذه الحالات، وأنه أعدت نماذج لتسجيل مثل هذه الحالات لضمان حق اللليبية، ومن المستندات المهمة المطلوبة الموافقة الأمنية على الطرف الأجنبي، يعقب ذلك التحقق من حالة الزواج، وهل العلاقة قائمة، أم هي مبنية على المصلحة، ولنظر مصلحة الوطن ومدى استفادته من زواج الليبي أو الليبية من طرف أجنبي، إضافة إلى بحث وجود ضمان من سفارة الشخص الأجنبي.

واشار إلى وجود مشاكل تنشأ عن الزواج من أجانب، وأنه يحدث أن العلاقة تنتهي بعد عام أو عامين من الزواج، وهنا تظهر أهمية المستندات التي توثق العلاقة لضمان حق الأبناء في حال غادر الطرف الأجنبي الأراضي الليبية، وأنه جاري بحث وتحديث الإجراءات اللازم اتباعها، وبحث أهمية الموافقة الأمنية، وبحث ضمان السفارة الأجنبية وجدواه في البحث عن الطرف الأجنبي في حال مغادرته ليبيا، وذلك لمعالجة الخلل الذي قد ينشأ عن العلاقة، خاصة في حال كان الزوج هو الطرف الأجنبي، ولا سيما من محيط الدول العربية وبعض الدول المجاورة كالنيجر وتشاد.

وأوضح أنه لبحث المشاكل الناتجة عن الزواج من طرف أجنبي تم عقد عدة لقاءات بالمناطق المختلفة في ليبيا بالشرق والغرب والجنوب، والاستعانة برأي الخبراء لمناقشة الظاهرة وما ينشأ عنها من مشاكل، مشيرا إلى أن المشرع أسند الوصاية للشؤون الاجتماعية بالموافقة أو عدمها، وأن الوزارة ليست ضد الزواج من أجانب، ولكن المهم هو ضمان الحقوق للمواطن الليبي أو الليبية، حتى لا يكون هذا الزواج وسيلة عبور أو وسيلة ابتزاز من قبل البعض.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرر الجمعة الماضية، صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم “27” لسنة 2013م، اعتبارًا من شهر يناير 2020م.

ونص القرار الذي حمل رقم 564 لسنة 2020م، في مادته الثانية على أن تصرف المنحة وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 2013م، فيما نصت مادته الثالثة على خصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018م.

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