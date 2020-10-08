ليبيا تشارك في منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماع منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) “عن بعد” أمس الأربعاء، وذلك في إطار برامج اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة محافظي البنوك المركزية لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

وتناول الاجتماع التوقعات الاقتصادية والسياسات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، كما تبادل المشاركين وجهات النظر حول التحديات والفرص ما بعد الوباء وكذلك التمويل الإسلامي للمساهمة في الجهود وتعزيز التعاون الفني ما بين المصارف المركزية.