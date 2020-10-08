المدعي العام العسكري لـ”بومطاري”: مستعدون لسجن كل موظفيكم من أجل الأرامل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دافع المدعي العام العسكري خالد سليمان، عن موقف مكتبه بشأن واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية أمين بوعبدالله، والتي تمت بأمر من مكتبه مشيرًا إلى أن ذلك لتقديم عشرات الشكاوى من أرامل الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن طرابلس، موضحًا أن رئيس لجنة ترشيد المرتبات، رفض استلام مستندات الشهداء من أجل إتمام إجراءات مرتباتهم.

سليمان رد، في بيان نشره عبر صفحة المدعي العام على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على بيان وزير مالية الوفاق الذي اعتبر أنه لم يكن منصفاً ولم يذكر الحقيقة كاملة، وأنه قصَّر في حق منتسبي المؤسسة العسكرية، بداية بعدم تنفيذ القرار رقم (441) بشأن زيادة المدنيين بالجيش الليبي وإهمال حقوق من استشهد من أفراد المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى تقديم عشرات الشكاوى من أرامل الشهداء.

ووبخ المدعي العام العسكري بومطاري قائلاً “هؤلاء الأرامل ليس لهم إلا الله ومرتب أزواجهم ليصون كرامتهم وأطفالهم، ولكن وجدت أبوابكم موصودة، فو الله نحن مستعدون من أجلهن أن نسجن كل موظفيكم ولا تخدش لهن شعره، فرجالهم ضحوا بأنفسهم من أجل أن تبقى أنت وغيرك في الكرسي”.

ووجه سليمان تحذيرًا لبومطاري بأنه إن كان يستعمل “سياسة لوي اليد”، أو التهديد بمنع زيادة المرتبات التي منحها القانون منذ سنة 2014م، قائلاً “نحن لا نريدها إذا كان الثمن أن نتنازل عن حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية وشهدائها، ولكن ليك أولاً أن تسحب مراقبي المالية الذين وضعتهم سيوفاً على رقبة المؤسسة وليس منهم أي طائل”، حسب وصفه .

وهدد مدعي الوفاق بومطاري، قائلاً “أعلمكم أن حقوق المؤسسة العسكرية سترجع وفق القانون شاء من شاء وأبى من أبى، واعلموا جميعا أن للمؤسسة العسكرية وزيراً ورئيس أركان شباب آلوا على أنفسهم إلا أن يرفعوا من المؤسسة العسكرية والدفع بها قدما حتى تكون وزارة سيادية بالمقام الأول، ومن خلفهما نيابةً عسكرية تضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي والمساس بالمكتسبات والأموال والممتلكات العسكرية في الداخل والخارج، ولا نخشى في الحق لومة لائم”.

وفي سياق آخر، أكد المدعي العام أنه يغتنم الفرصة ليوضح نقطة بالغة الأهمية، بأن وكيل صحة الوفاق محمد هيثم، مطلوب للإدلاء بإفادته لأن المسوؤلين عن جهاز الطب العسكري في إطار التحقيق معهم حول إهدار أموال المؤسسة العسكرية، كونهم أكدوا بإفادتهم أمام النيابة أنهم تلقوا مكالمات هاتفية من الوكيل بصفته رئيس مجلس الإدارة بالجهاز، قائلاً: “لو أنه امتثل لربما كان وضعه القانوني أفضل لأننا لا نستطيع إثبات أي تهمة حتى نستجوبه، وحتي عندما تقدم بطلب إذن بالسفر ولمرة واحدة أذنا له، وذلك شأننا مع كل مسؤل مطلوب عندنا وممنوع من السفر”.

وأوضح أنه تم تحديد منفذ معيتيقة فقط للسفر، قائلاً: “لم نأذن له بأي مكان آخر، لكنه لم يخرج بالموعد المحدد، وفضَّل البقاء لأسباب نجهلها، حتى وردت إلينا معلومات تفيد هروبه من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور وعلى هيئة جريح وتلك ليست مسؤلية النيابة العسكرية بل مسؤولية الجهات الضبطية، وهذا مجرد عطف على هذه الحالة”.

وأشار إلى أن مكتب المدعي العام العسكري، آل على انفسه بعدم الرد على كل الاتهامات التي توجه إليه باعتباره جهة قضائية خاصة حيادية ليس لها بالتجاذبات السياسية ولا الفكرية أي صلة، وأنه يعمل في صمت من أجل تطبيق القانون داخل المؤسسة العسكرية.

وأوضح أنه آل على نفسه كذلك الدفاع بشراسة عن المؤسسة العسكرية ضد من يتطاول عليها وعلى منتسبيها وحقوقهم وممتلاكاتها في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنها “أصبحت للأسف غنيمة سهلة مستباحة لكل من ظن أنه لا توجد قوة تدافع عنها، لذلك كله رفعنا شعار الدفاع عن هذه الحقوق”، بحسب البيان.

وكان وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، طالب الجهات القضائية بالتحقيق في واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات أمين بوعبدالله، والتي تمت بأمر من مكتب المدعي العسكري العام وعبر ميليشيا الردع التي قامت بحلق شعره، مؤكدًا أن سبب القبض هو تأخر مرتبات العاملين بالمكتب، فيما استنكر موظفو وزارة المالية واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات أمين بوعبدالله، في وقفة احتجاجية.

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