عملية أمنية موسعة ببنغازي لفرض سيادة القانون

قامت مديرية أمن بنغازي عبر الإدارة العامة للبحث الجنائي والإدارة العامة للدعم المركزي وقوة حماية وزارة الداخلية؛ بعملية أمنية مشتركة، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون بمدينة بنغازي.

جاء ذلك عقب إعلان وصدور التعليمات من قبل وزير الداخلية المُستشار إبراهيم بوشناف لإطلاق الخطة الأمنية المشتركة بتوجهات وبإشراف مُباشر من قبل السيد مُدير أمن بنغازي، رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بنغازي أنه فور ورود التعليمات، تم دعم قوات الشُرطة المشاركة بالخطة الموضوعة بقوة من مُديرية أمن بنغازي وقوة من الإدارة العامة للبحث الجنائي والإدارة العامة للدعم المركزي وقوة حماية وزارة الداخلية وقوة من قسم شُرطة النجدة وقوة من قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي وقوة من قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغـازي وقوة من مراكز الشُرطة.

وتحركت القوات المشتركة لمواقعها وفق سياق الخطة الموضوعة بتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية خلال ساعات قليلة تم الانتشار والسيطرة على الأوضاع وبسط الطمأنينة بالمناطق.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أنه في إطار الخطة الموضوعة، تم تحريك قوة مشتركة لتمشيط مختلف المربعات عملت على إظهار القوة وفرض هيبة الدولة والقانون الأمر الذي لاقى ارتياحاً وقبولاً في نفوس المواطنين.

وأكد استمرار الحملات لتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، مشيداً بجهود قوات الشُرطة المشتركة بالمربعات ومساندتها للعملية الأمنية بالمناطق.