العامة للكهرباء : سرقة أسلاك بطول 600 متر من خطي كهرباء في العزيزية والجهاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن قيام بعض المجهولون بسرقة أسلاك بطول 600 متر من خطي كهرباء في منطقتي العزيزة جنوب طرابلس، والجهاد في مدينة زليتن.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الواقعتين حدثتا ليل أمس الأربعاء، حيث سرقت أسلاك ضغط عالي بطول 450 متر من خط الوسط 30 الساعدية، مشيرة إلى أن هذا الخط يغذي 15 محول بدائرتي توزيع العزيزية وشمال العزيزية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.

ولفتت الشركة إلى أنه تم سرقة أسلاك بطول 150 على خط الجهاد 5 في المحطة الفرعية بن فايد، موضحة أن هذا الخط يغذي أربع محولات، أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

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