الفزاني : 220 إصابة بفيروس كورونا في طبرق حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية في طبرق أحمد الفزاني أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في طبرق حتى الآن بلغ 220 إصابة مقابلها 166 حالة شفاء.

الفزاني أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن عدد الوفيات بلغ 41 حالة، آخرها أمس الأربعاء لرجل مسن يبلغ من العمر 82 عام يعاني من 3 جلطات دماغية جعلته طريح الفراش .

أما عدد الحالات النشطة، ذكر المسؤول أنه قد بلغ 13 حالة وضعهم العام جيد، منهم 3 حالات مابين المتوسط والخطير.

وتابع أن أحد الحالات التي توفيت في الشهر الماضي كانت لشاب يبلغ من العمر 45 عاما أصيب بفيروس كورونا وجاء للحجر الصحي متأخراً وقد أستهلك في يوم واحد 45 أسطوانة أكسجين .

وأشار إلى أن هنالك انخفاض في عدد الإصابات، لكن على كافة المواطنين الالتزام بالخطوات الاحترازية خاصة عدم الاختلاط بالمناسبات الاجتماعية من أفراح ومآتم.

واستشهد المسؤول بما حدث في دولة الأردن الآن والذي جعل الأمر مخيف لأن الوضع كان مستقر في الإصابات، والآن تدخل الجيش إلى الشوارع بعد عودة الإصابات من جديد.

وطالب الفزاني كل المواطنين بالمحافظة على أنفسهم بإتباع التعليمات والتحذيرات من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي ذات السياق، أكد رئيس اللجنة الاستشارية في طبرق فرج الجالي أن عدد الأسطوانات المستخدمة حتى الآن قد بلغ 2500 أسطوانة أكسجين وبلغ عدد الأسطوانات المستخدمة في قسم العزل 2600 أسطوانة، لافتًا إلى أن المصنع الوحيد الذي يزود أقسام الحجر والعزل هو بمنطقة باب الزيتون.

يشار إلى أن أول إصابة شهدتها مدينة طبرق كانت في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي لسيدة عجوز تبلغ من العمر 70 عاماً ومن الله عليها بالشفاء وحالتها الآن جيدة .

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