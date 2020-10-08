بدء عودة المياه تدريجيًا إلى طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي “منظومة الحساونة” بدء دخول المياه التدريجي إلى شبكة مياه مدينة طرابلس، مشيرًا إلى زيادة في زمن التعبئة.

وأوضح الجهاز أن زيادة زمن تعبئة المسار الشرقي وتأخّر وصول المياه بعد عودة الكهرباء لمنطقة حقول الآبار؛ كان بسبب التوصيلات غير القانونية لغرض الحصول على المياه على امتداد المسار.

وكان الجهاز قد أعلن منذ أيام تعرض حقول الآبار ومحطات ضخ المياه إلى حالات فصل وتذبذب في الجهد متكرر للطاقة الكهربائية؛ مما ترتّب عليه استمرار انقطاع المياه على المدن ومناطق الاستهلاك بسبب تكرار حالات الإظلام التام بالشبكة الكهربائية على المنطقة الوسطى والجنوبية ليصل عدد حالات الإظلام التام إلى أربع حالات خلال ستة أيام.

وأكد أن تكرر حالات الإظلام انهكت فرق التشغيل والصيانة وحالت دون عودة المياه وتسببت في عطل بصمام التحكم بالتدفق بالمسار الأوسط بموقع الشويرف؛ مما سبّب في تفريغ المياه بالمسار الجنوبي وفيضان بخزان الموازنة بموقع ترهونة؛ الأمر الذي يجعل إعادة التشغيل عبر المسار الأوسط وضخ المياه من محطة الضخ بموقع ترهونة مع عدم استقرار وضعف الجهد بالطاقة الكهربائية عملية تشغيلية محفوفة بالمخاطر الفنية، وذلك إلى حين استكمال أعمال الصيانة الجارية لعدد من الصمامات.

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