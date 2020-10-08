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إردوغان يعلق على تسجيل الأمم المتحدة مذكرة الصلاحيات البحرية بين «الوفاق» وتركيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا لدى منظمة الأمم المتحدة.

وقال إن الأمر أثبت أن هذه الخطوة «لم تطرح أي مشكلة من حيث القانون الدولي والممارسات الراسخة»، حسب حديثه في حوار مطول إلى صحيفة «بنينسيلا» القطرية، اليوم الخميس.

وأشار إلى موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، مضيفا أن أنقرة لا يمكنها أن توافق على «الموقف العدائي» للإمارات حيالها، ولفت إلى أنها أكبر الداعمين لقوات القيادة العامة بـ«الأسلحة والذخيرة والتمويل».

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وأوضح أن وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا «من أجل أنشطة التدريب والدعم»، متابعا: «ستنجح الشرعية في ليبيا.. إن الفرصة التي نشأت بفضل السلام القائم على الأرض نتيجة مبادرات تركيا، والتي ستحافظ على السلام والاستقرار في كل من ليبيا والمنطقة يجب ألا تضيع».

ووصل إردوغان الدوحة أمس الأربعاء في زيارة عمل، لتناول عدد من المواضيع التعاون الثنائية بين البلدين، حسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

كما جرت يوم الأحد الماضي، محادثات بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وإردوغان في أنقرة، اتفقا خلالها على «توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • لعنة الله عليك وعلي من والاك يااردوغان…ياكلب الصيد وياعميل امريكا واسرائيل بأمتياز …ايها المنافق الجبان حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ايها الكلب النجس….

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  • تسجيل اى اتفاقية يعنى انه تم اخطار الامم المتحدة بها ولا علاقة لها بمدى قانويتها بدليل انها تتعارض مع اتفاقيات اخرى بين مصر واليونان تم تسجيلها ولو ان مصر وايطاليا وقعت اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما بخط مائل ايضا سيتم تسجيلها فى الامم المتحدة ايضا ووقتها تتيح الاتفاقية اقتسام مصر وايطاليا مياه ليبيا الاقتصادية !!! فالمختص بالفصل فى النزاعات هو محكمة العدل الدولية واليونان طلبت تحويل القضية اليها لو كنت ذكر وافق على تحويلها لمحكمة العدل للفصل فيها وانت تعرف وقتها انها والعدم سواء

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  • قردو بيستهبل فالتصديق فى الامم المتحدة مجرد تسجيل اخطار دون التطرق الى محتوياته كم يذهب لبنك فيعطوه رقم على الشباك ولا يعنى هذا انه فتح حساب !!!

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