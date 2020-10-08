إردوغان يعلق على تسجيل الأمم المتحدة مذكرة الصلاحيات البحرية بين «الوفاق» وتركيا

علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا لدى منظمة الأمم المتحدة.

وقال إن الأمر أثبت أن هذه الخطوة «لم تطرح أي مشكلة من حيث القانون الدولي والممارسات الراسخة»، حسب حديثه في حوار مطول إلى صحيفة «بنينسيلا» القطرية، اليوم الخميس.

وأشار إلى موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، مضيفا أن أنقرة لا يمكنها أن توافق على «الموقف العدائي» للإمارات حيالها، ولفت إلى أنها أكبر الداعمين لقوات القيادة العامة بـ«الأسلحة والذخيرة والتمويل».

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وأوضح أن وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا «من أجل أنشطة التدريب والدعم»، متابعا: «ستنجح الشرعية في ليبيا.. إن الفرصة التي نشأت بفضل السلام القائم على الأرض نتيجة مبادرات تركيا، والتي ستحافظ على السلام والاستقرار في كل من ليبيا والمنطقة يجب ألا تضيع».

ووصل إردوغان الدوحة أمس الأربعاء في زيارة عمل، لتناول عدد من المواضيع التعاون الثنائية بين البلدين، حسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

كما جرت يوم الأحد الماضي، محادثات بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وإردوغان في أنقرة، اتفقا خلالها على «توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية».

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