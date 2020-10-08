«مكافحة الأمراض»: 779 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 299 مصابا، بينما توفى 8 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وفيما يلي تفاصيل البيان:

التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 07 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (214) .

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3724) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1975) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (169) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (760) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (67) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (143) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (91) عينة

7.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (198) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات

9.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عييات

10. مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (10) عينات

11. مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (3) عينات

12. مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 2945 ) عينة سالبة

– عدد (779) عينة موجبة ( 569 جديدة + 210 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 303 حالة جديدة

عدد 107 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 36 حالة جديدة

3.الجفارة

عدد 26 حالة جديدة

4. العجيلات

عدد 13 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

5.الماية

عدد 2 حالة جديدة

6.النواحي الأربع

عدد 6 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

7.غريان

عدد 14 حالة جديدة

8.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

9. جنزور

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

10.الزاوية المركز

عدد 16 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

11.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.زليتن

عدد 10 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

13.مصراتة

عدد 33 حالة مخالطة

14.غدامس

عدد 6 حالة مخالطة

15.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

16. الخمس

عدد 16 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.درج

عدد 26 حالة جديدة

18.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

19.السبيعة

عدد 3 حالة جديدة

20.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

21.المنشية الجميل

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

22.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

23.الاصابعة

عدد 2 حالة جديدة

24.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

25.جادو

عدد 9 حالة جديدة

26.السائح

عدد 2 حالة جديدة

27.بني وليد

عدد 18 حالة جديدة

28.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

29.الجفرة

عدد 3 حالة جديدة

30.سواني بني ادم

عدد 4 حالة مخالطة

31.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

32.الزنتان

عدد 12 حالة مخالطة

33.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

34.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

35.العوينية

عدد 3 حالة جديدة

36.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.زوارة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

38.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 299 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 198 حالة في طرابلس

2.عدد 32 حالة في بني وليد

3.عدد 12 حالة في القره بوللي

4.عدد 14 حالة في صرمان

5.عدد 8 حالات في الزاوية الغرب

6. عدد 8 حالات في زواره

7.عدد 9 حالات في الزاوية المركز

8.عدد 4 حالات في مصراته

9.عدد 8 حالات في زليتن

10.عدد 1 حالة في جادو

11.عدد 5 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالة الوفاة

1. عدد 2 حالة في صرمان

2.عدد 3 حالة في مسلاته

3.عدد 1 حالة في الاصابعة

4. عدد 1 حالة في السبيعة

5. عدد 1 حالة في بنغازي

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 40292

2.الحالات النشطة : 16546

3. المتعافين : 23130

4. الوفيات : 616

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