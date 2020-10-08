«الدرسي»: الحوار المرتقب في «جربة» التونسية «آخر طلقة لدى الليبيين»

اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن “الأرضية الوطنية هى التي دفعت وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري، للجلوس والتشاور في نقاط كان يعُتقد أنه من المستحيل الحديث فيها”.

وقال «الدرسي» خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «الحدث»، الأربعاء، رصدتها «الساعة 24»، “إن الحوار مطلوب والاختلاف مطلوب، ولكن الخلاف غير المرغوب هو غير المطلوب؛ حيث أن ليبيا تسير بخطى بطيئة”.

ووصف «الدرسي»، الخلافات حول اختيار اللجان ومجلس المحافظ وصلاحياته أو المحافظ ونائبه، بأنها «بسيطة» وليست خلافات «جوهرية» ويمكن الوصول إلى حلول بشأنها.

وأكد عضو النواب، أن “الاختلافات العميقة ووضع العصي في العجلات، وإيقاف عجلة الحوار وإيقاف البلاد عند نقطة الفوضى واللا دولة واللاسلم، وحرب واستنزاف الأموال والأرزاق وإضاعة الشعب ما بين شرق وغرب وجنوب، هو أمر مرفوض”.

وتابع؛ “الارضية الصلبة لدى الفرقاء الليبيين في حوار بوزنيقة المغربية، ليست صلبة”، مردفًا أنها “لازالت هشة وطرية، ولكن ليس لليبيين خيار آخر”.

ووصف «الدرسي» حوار جنيف المرتقب عقده في مدينة جربة التونسية، بأنه «أخر طلقة لدى الليبيين»، مشددًا على أنه لابد من الاستفادة من الزخم الدولي حول ليبيا الآن.

وأردف، أن “هناك توجه دولي وأممي لحلحلة الأزمة الليبية لأنها أضرت دول الجوار، وقد وصل الضرر إلى أوروبا”، داعيًا إلى “عدم الخلط بين مسار بوزنيقة ومسار جنيف”.

وأشار إلى أن “مخرجات حوار بوزنيقة سترفع إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة لاعتمادها”، متوقعًا أنه “سيتم التوافق عليها لأنه ليس بالإمكان أبدع ولا أظهر مما كان”.

وختم مداخلته بالتأكيد على أن “نقل حوار جنيف إلى جربة التونسية، هو الأفضل بالنسبة لليبيين”، منوهًا بأنه “سيتم فيه مناقشة السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية”.

جدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف خلال الشهر الجاري اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي النواب والدولة الاستشاري، لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات، إلا أن مصادر إعلامية عدة أكدت أن هناك اتجاه إلى نقل الاجتماع إلى مدينة جربة في تونس بسبب إجراءات التأشيرات الخاصة بالوفود.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.