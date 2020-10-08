صحة الوفاق تكشف عن الخطوات التي اتخذتها لإستخدام بلازما المتعافين من كورونا لعلاج المصابين

ليبيا – كشف سيف الدين حسن الجهيمي رئيس قسم المختبرات الطبّية ومصارف الدم في إدارة الشؤون الطبّية تفاصيل حول موضوع البلازما العلاجية، وعلاقتها بعلاج المصابين بفيروس كورونا.

الجهيمي أوضح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لصحّة الوفاق أنّ البلازما مكوّن رئيسي من مكونات الدم، وفيها أجسام مضادّة للفيروسات وهي مستخدمة منذ القدم عالميًا، منذ وباء الأيبولا وغيرها، لكن تجدّد الكلام عنها بسبب جائحة كورونا.

وأشار الى أنّها من أصيل عمل مصارف الدم الروتيني وليست وليدة اللحظة، حيث يقوم مصرف الدم بفصل البلازما عن الدم.

وأضاف: “بعد أن جاءت جائحة كورونا تجدّدَ الحديث عن البلازما وتحولت إلى أحد الحلول المساعدة في علاج بعض المرضى، وذلك بأخذ بلازما المتعافين وحقنها لبعض مصابي فيروس كورونا خاصّة ممن حالتهم حرجة، كعامل مساعد للعلاج مع الأدوية المتّبعة وليس علاجًا نهائيًا للمرض والقضاء عليه”.

كما بيّن أنّ وزارة الصحّة وعن طريق قسم المختبرات ومصارف الدم تواصلت مع العديد من الشركات المرموقة التي لها باع طويل في علم المناعة والمسجلة في وزارة الصّحة، وتمّت مخاطبتهم لمواكبة آخر ما وصل إليه العالم في هذا الأمر والبحث عن حلول سريعة للتقليل من انتشار الفيروس.

ونوّه إلى أنّ إحدى الشركات قدمت لوزارة الصحّة عن طريق مصرف الدم المركزي في طرابلس جهاز ” I FLASH 1800″ الذي يستعمل للتعرّف على وجود أجسام مضادة نوع IGG و IGMM.

وقد كان مصرف الدم له السبق في استخدام هذا الجهاز والمبادرة عن طريق الشركة بتوفير هذا الجهاز وبدعم من الشركة نفسها، وكانت النتائج مرضية بل مفاجئة ومفرحة.

ولفت إلى أنه تم أخذ عيّنات عشوائية لبعض المتبرّعين، وكانت المفاجأة المتوقعة أنه كان هناك من كانوا مصابين بفيروس كورونا وتعافوا منه ولا يدرون بإصابتهم سابقًا بفيروس كورونا.

وأكّد على أنه تم إخضاع الجهاز للتجربة في أربع مراكز رئيسة، وهي مصرف الدم المركزي طرابلس، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومركز مصراتة الطبّي، ومستشفى الهضبة العام – الخضرا، كفترة أولى لأخذ التزكيات والتجربة.

وبين أنه بعد إخضاع الجهاز للتجربة وظهور النتائج وفاعليته مع التزكيات المقدّمة من المراكز الأربعة التي تم إخضاع الجهاز بها للتجربة، تمت مراسلة الجهات المختصّة لتوفير المواد على وجه السرعة، كما تمت مخاطبة إدارة الصيدلة والمعدات الطبية لإدراج هذا الجهاز للقائمة النمطية الوطنية الليبية للأجهزة والمعدات؛ ليتم توفير المواد المشغّلة لهذا الجهاز بشكل نمطي عن طريق الإمداد الطبي.

هذا وقد أكّد سيف الدين أنّ الأجهزة ستكون متوفّرة في وقت قريب، وسيتم توزيعها على المناطق حسب مستحقّيها مع السعي في توفير أكبر كمية ممكنة من المواد المشغّلة لهذا الجهاز .

وفي ذات السياق أوضح محفوظ زرتي رئيس قسم الشؤون الفنية والمختبرات الطبية في مصرف الدم المركزي ورئيس لجنة استخراج بلازما المتعافين من فيروس كورونا، أنهم قاموا بتشكيل لجنة من أربعة أشخاص تمّ من خلالها تقييم أداء الجهاز منذ شهر يونيو الماضي إلى الآن، وكانت النتائج ممتازة.

حيث قال: إن هناك ثلاث طرق لاستخراج البلازما، وبعد تحديد نسبة الأجسام المضادة يتم من خلالها تحديد العينات المناسبة لاستخدامها كعلاج حسب البروتوكول المتبع عالميًا.

وقد أشار محفوظ أنّ إجمالي الحالات التي تم حقنها بالبلازما في حدود 140 حالة تقريبًا، وقد تماثلت الكثير من هذه الحالات للشفاء.

وأكّد على أنهم حاليًا في انتظار خطوة توفير المواد لاستخراج عينات أكثر، حيث أن مصرف الدم المركزي حاليًا يعتمد على أخذ العينات المضمونة من حيث النسبة لتوفير التكاليف إلى حين توفير المواد.

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