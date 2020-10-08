بعد تزايد الحوادث.. شركة الكهرباء تُحذّر من مخاطر سرقة مكوّناتها

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض أسلاك الضغط المغذية لدائرتي توزيع العزيزية وشمال العزيزية للسرقة؛ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأشارت الشركة إلى سرقة أسلاك لمسافة 150 مترًا، ليلة الأربعاء، على “خط الجهاد 5” في المحطة الفرعية “بن فايد” المُغذية لخط أربع محولات؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل.

وكانت “العامة للكهرباء” قد حذرت من تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها، والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في أكثر من منطقة؛ الأمر الذي تسبب في معاناة إضافية للشركة والفرق الفنية التابعة لها.

وأضافت الشركة أن مثل هذه الأعمال تتسبب في قطع التيار الكهربائي عن أحياء بكاملها وإغراقها في ظلام دامس لساعات طويلة.

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