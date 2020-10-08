«موقع رادار الإيطالي»: طائرة بدون طيار لـ «الناتو» تقوم بمهمة استطلاعية فوق ليبيا

قال موقع إيتاميل رادار الإيطالي، اليوم الخميس، إنه في حوالي الساعة 09:30 بتوقيت وسط أوروبا، غادرت طائرة مجهولة قاعدة سيغولينا في جزيرة صقلية الإيطالية، متجهة جنوبًا.
وتابع الموقع، أن “الرمز السداسي لمنظمة الطيران المدني الدولي المشار إليه (33FD6B) إيطالي، ولكننا في الماضي أيضًا تتبعنا نفس “الطائرة”، وبمراقبة المسار والارتفاع (أكثر من 51000 قدمًا)، والسرعة (350 عقدة) للطائرة”.
وأكد الموقع أنه “يمكننا التعرف عليها على أنها من طراز “نورثروب غرومان “RQ-4D، “غلوبال هوك”، إحدى طائرات حلف الناتو بدون طيار، ومقرها في سيغونيلا (إشارة الإتصال “ماغما”)”، لافتًا إلى أنه “عندما دخلت الطائرة إلى منطقة معلومات الطيران في طرابلس، اختفت الإشارة. تقوم الطائرة بدون طيار، بمهمة استطلاعية في مكان ما فوق ليبيا”.
وكان الموقع الإيطالي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن “طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز Lokcheed C-130E (رقم التسجيل 71-01468)، غادرت الليلة الماضية من قاعدة قيصري الجوية في تركيا، وهبطت في قاعدة الوطية الجوية، غرب ليبيا”.
وأضاف الموقع الإيطالي، أنه “حوالي الساعة 09:15 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي صباح اليوم الإربعاء غادرت الطائرة القاعدة الجوية الليبية عائدة إلى تركيا”.
وكان الموقع قد ذكر أول أمس الثلاثاء، “أنه في الأسبوع الماضي، “قمنا بتتبع طائرة بوينج RC-135U التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وهي تقوم بمهمة مراقبة قبالة غرب ليبيا”، لافتًا إلى أنه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر “تقوم نفس الطائرة بمهمة مماثلة هذه المرة قبالة الساحل الليبي بأكمله”.
وأضاف غادرت الطائرة البوينغ (رقم التسجيل 14849-64، إشارة الإتصال HOOCH09) هذا الصباح، القاعدة البحرية سودا باي، في جزيرة كريت اليونانية، باتجاه الجنوب في الساعة 07:21 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، مُرسلة الرمز السداسي المزيف (89FF8C).
وأوضح الموقع، أن “الطائرة الأمريكية قامت بمهمتها الاستطلاعية قبالة بنغازي، ولكن أيضًا فوق خليج سرت، محلقة دائمًا في المجال الجوي الدولي”، مستطردًا أن “قامت الطائرة أيضًا بطلعة قبالة طرابلس، قبل أن تعود للقيام بمهمتها في شرق ليبيا”.
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