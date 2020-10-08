السويح: حوار بوزنيقة أسهم في استعادة جزء من الثقة المفقودة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح إنّ المخرجات التي توصّل إليها وفدا الحوار في بوزنيقة أسهمت في توحيد المؤسّسات السيادية وإنهاء انقسامها.

السويح وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقرّبة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أوضح أنّ هذه المؤسسات تعتبر في حالة جمود أو معطّلة الآن، مشيرًا إلى أنّ المعايير الموضوعة سوف تضمن وصول شخصيات مهنية تتمتّع بكفاءة لرئاسة هذه المؤسسات.

وأكّد السويح أنّ هذه التوافقات أسهمت كثيرًا في استعادة جزء من الثقة المفقودة بين المجلسين “البرلمان والدولة”، وتقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود بينهما.

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