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إردوغان: قواتنا المسلحة في ليبيا من أجل أنشطة التدريب والدعم

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة، أثبت أن هذه الخطوة لم تطرح أي مشكلة من حيث القانون الدولي والممارسات الراسخة.

وأكد إردوغان، على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة، موضحًا أن وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا من أجل أنشطة التدريب والدعم وستُنجح الشرعية في ليبيا، فإنها الفرصة التي نشأت بفضل السلام القائم على الأرض نتيجة مبادرات تركيا، والتي ستحافظ على السلام والاستقرار في كل من ليبيا والمنطقة يجب ألا تضيع، وفق مزاعمه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • كلب حقير يتنفس الكذب وافعاله واقواله متضاربة لانه مهبول اسطنبول فهو من قال ان ليبيا ارث عثمانى وظهر امام خريطة النفط الليبى وهو يعلن رغبته فى احتلالها لولا اعلان مصر خط احمر عند سرت الجفرة يحمى امنها القومى وان من يتخطاه سيتصدى له الجيش المصرى لهذا تراجع المعتوه فى كلامه لانه يعرف انه لا يستطيع مواجهة اقوى جيوش المنطقة وله تاريخ حافل فى سحق الجيش التركى واسقاط حكم المرشد الى الابد !!

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