إردوغان: قواتنا المسلحة في ليبيا من أجل أنشطة التدريب والدعم

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة، أثبت أن هذه الخطوة لم تطرح أي مشكلة من حيث القانون الدولي والممارسات الراسخة.

وأكد إردوغان، على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة، موضحًا أن وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا من أجل أنشطة التدريب والدعم وستُنجح الشرعية في ليبيا، فإنها الفرصة التي نشأت بفضل السلام القائم على الأرض نتيجة مبادرات تركيا، والتي ستحافظ على السلام والاستقرار في كل من ليبيا والمنطقة يجب ألا تضيع، وفق مزاعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24