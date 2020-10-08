إيتاميل رادار: تسجيل طائرة بدون طيار تابعة لـ”الناتو” أثناء قيامها بمهمة استطلاعية في سماء ليبيا

سجل موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي، اليوم الخميس، مغادرة طائرة مجهولة، لـقاعدة سيغولينا في جزيرة صقلية الإيطالية، متجهة جنوبًا.

وأوضح الموقع، أن الرمز السداسي لمنظمة الطيران المدني الدولي المشار إليه (33FD6B) إيطالي، ولكن في الماضي أيضًا تتبع الموقع نفس الطائرة بمراقبة المسار والارتفاع (أكثر من 51000 قدمًا)، والسرعة (350 عقدة) للطائرة.

وأكد الموقع أن الطائرة من طراز نورثروب غرومان RQ-4D، غلوبال هوك، وهي إحدى طائرات حلف الناتو بدون طيار، ومقرها في سيغونيلا و إشارة الاتصال “ماغما”، لافتًا إلى أنه عندما دخلت الطائرة إلى منطقة معلومات الطيران في طرابلس، اختفت الإشارة، حيث تقوم الطائرة بدون طيار، بمهمة استطلاعية في مكان ما في سماء ليبيا.

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