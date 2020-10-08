السفير الأمريكي: أبحث في تركيا عن طريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا

قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، “أواصل اليوم رحلتي إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع تركيا”

وأضاف «نورلاند»، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر، أن هدف تلك الزيارة بحث “أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا.”

وكان «نورلاند»، قد أعلن في تغريدة سابقة أنه أجرى “في القاهرة بمشاركة السفير الأمريكى لدى القاهرة، جوناثان كوهين، مشاورات مثمرة مع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي وتهدئة حقيقية في ليبيا”.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد أعرب في وقت سابق عن شكره لجمهورية مصر العربية وذلك لاستضافتها محادثات الأزمة الليبية في مدينة الغردقة.

ووصف “نورلاند” المحادثات بالناجحة مضيفا على صفحة السفارة الرسمية بموقع “تويتر”: “أواصل المشاورات خلال زيارة للقاهرة، هنا، أود أن أعرب عن شكري لمصر لاستضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول الأمن في ليبيا، وسنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي القادم”.