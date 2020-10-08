مفوضية الانتخابات تنظم جلسة حوارية حول مشروع «التصميم الشامل»

انتظمت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، جلسة حوارية حول مشروع التصميم الشامل والوصول الميسر الذي تنفذه وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع إدارة المشروعات التعليمية بمصلحة المرافق التعليمية.

وتضمنت الجلسة استعراض المعايير المحلية والدولية الكفيلة بتهيئة مراكز الاقتراع بما يتماشى وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

ومن جهتهم أكد مهندسو مصلحة المرافق التعليمية، ضرورة العمل المشترك مع جميع الجهات المحلية والدولية المعنية بصيانة المدارس التي توظف عند الاستحقاقات الانتخابية “مراكز اقتراع ” بما يتوافق ورؤية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اتساع جغرافية المراكز وزيادة أعدادها.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES قد نظمت ورشة تدريبية في مجال التصميم الشامل شارك فيها عدد من مهندسي مشروعات وزارة التعليم.